Умер Михаил Кокшенов 

По его данным, артист умер в результате тяжелой болезни, которая была обнаружена у него около шести месяцев назад, после ее продолжительного лечения в одном из реабилитационных центров в Московской области.

14 марта средства массовой информации сообщили, что Кокшенов перенес приступ на фоне низкого давления и его самочувствие ухудшилось. Два дня спустя он опроверг это сам — заявил, что с ним все хорошо. В свою очередь, его сиделка Феруза назвала сообщения СМИ о приступе обманом и уткой, а состояние актера прекрасным.

Кокшенову было 83 года. Он известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Белые росы», «Самая обаятельная и привлекательная», «Женя, Женечка и "Катюша"», «Из жизни Федора Кузькина», «Александр Маленький», «Маленькие трагедии», «Вечный зов» и «Адъютант его превосходительства».

Кокшенов родился в Москве, закончил Московский индустриальный техникум и Театральный институт имени Щукина, некоторое время работал инженером, служил в московском Театре имени Маяковского, московском Театре миниатюр и Театре-студию киноактера (ныне — Центр театра и кино). Он был Народным артистом России.