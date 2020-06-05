Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила на брифинге в Женеве, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС.
«В настоящее время Россия демонстрирует плато», — пояснила Харрис.
Она также отметила, что в стране проводится много тестов, «и это здорово».
В свою очередь представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович указала на то, что ограничительные меры, введенные властями Москвы, помогли предотвратить распространения коронавируса.
«На данный момент идет снижение темпов роста, что говорит об эффективности применяемых мер и их соблюдении со стороны населения», — пояснила она.
«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 726, до 449 834 человек. В ряде регионов, в том числе в Москве и Подмосковье, продолжает действовать режим самоизоляции.