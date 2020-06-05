Россия вышла на плато по коронавирусу

«В настоящее время Россия демонстрирует плато», — пояснила Харрис.

Она также отметила, что в стране проводится много тестов, «и это здорово».

В свою очередь представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович указала на то, что ограничительные меры, введенные властями Москвы , помогли предотвратить распространения коронавируса.

«На данный момент идет снижение темпов роста, что говорит об эффективности применяемых мер и их соблюдении со стороны населения», — пояснила она.

«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 726, до 449 834 человек. В ряде регионов, в том числе в Москве и Подмосковье, продолжает действовать режим самоизоляции.