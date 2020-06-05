Хабенский потерял миллионы из-за мошенников

Актер Константин Хабенский и его жена стали жертвами мошенников, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что в ноябре 2018 года заключил договор со строительной компанией в надежде отремонтировать свою квартиру в одном из московских элитных жилых комплексов. Директор фирмы и дизайнер, подписывавший договор, вскоре исчез, ремонт не был сделан.