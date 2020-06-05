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Хабенский потерял 6 млн рублей из-за мошенников 

Газета.Ru и ещё 1 58 минут назад
Хабенский потерял миллионы из-за мошенников
Фото: ТАСС
Актер Константин Хабенский и его жена стали жертвами мошенников, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что в ноябре 2018 года заключил договор со строительной компанией в надежде отремонтировать свою квартиру в одном из московских элитных жилых комплексов. Директор фирмы и дизайнер, подписывавший договор, вскоре исчез, ремонт не был сделан.
Всего Хабенский потерял больше 6 млн руб., которые ему не были компенсированы. Сейчас проверку инцидента проводит следственный комитет.
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Общество , Криминал , Константин Хабенский , СКР
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