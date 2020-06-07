Татарстан отменил масочный режим в общественных местах

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Жителям Татарстана разрешили не носить маски и перчатки в общественных местах на открытом воздухе, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову

Запрет снимается для парков, скверов и детских площадок.

При этом, в помещениях носить маски и перчатки необходимо.

В Татарстане коронавирусом заразились 3504, умерли 10 человек.