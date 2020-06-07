Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Татарстан частично отменил масочно-перчаточный режим 

Газета.Ru и ещё 17 1 час назад
Татарстан отменил масочный режим в общественных местах
Фото: ТАСС
Жителям Татарстана разрешили не носить маски и перчатки в общественных местах на открытом воздухе, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову.
Запрет снимается для парков, скверов и детских площадок.
При этом, в помещениях носить маски и перчатки необходимо.
В Татарстане коронавирусом заразились 3504, умерли 10 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
Газета.Ru: последние новости
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги Врач Комаровский дал совет переболевшим коронавирусoм Врач Комаровский дал совет переболевшим коронавирусoм Названа причина смерти Юлии Норкиной Названа причина смерти Юлии Норкиной
Общество , Лилия Галимова , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Республика Татарстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Американцы срочно выводят войска из Германии
Американцы срочно выводят войска из Германии
«Высмеивал недуг»: Садальский о смерти Кокшенова
«Высмеивал недуг»: Садальский о смерти Кокшенова
«Сиськи есть, ума не надо»
«Сиськи есть, ума не надо»
Жене Норкина угрожали в соцсетях
Жене Норкина угрожали в соцсетях
Видео
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество Кавказ
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
00:38
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
Политика
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
01:16
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Политика Статьи
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение