Умерла жена Андрея Норкина

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«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», — написал он.

Прощание пройдет 6 июня в 13.30 на Новодеревенском кладбище в Пушкине.

Юлия Норкина вела эфиры на радио «Комсомольская правда». У нее остались четверо детей.