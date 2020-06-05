Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умерла журналистка Юрия Норкина 

Алиса Селезнёва и ещё 10 4 минуты назад
Умерла жена Андрея Норкина
Фото: globallookpress.com
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет. О смерти жены в своем Instagram рассказал теле— и радиоведущий Андрей Норкин.
«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», — написал он.
Прощание пройдет 6 июня в 13.30 на Новодеревенском кладбище в Пушкине.
Юлия Норкина вела эфиры на радио «Комсомольская правда». У нее остались четверо детей.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о смерти писателя и политика Константина Крылова.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Общество , Другое , Константин Крылов , Андрей Норкин , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка стала жертвой «черных пластических хирургов»
Россиянка стала жертвой «черных пластических хирургов»
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
Посетитель зоопарка спас оленя от питона и попал на видео
В Петербурге разрешили ходить по улицам без маски
В Петербурге разрешили ходить по улицам без маски
Собчак прояснила судьбу «особенной» дочери Бондарчука
Собчак прояснила судьбу «особенной» дочери Бондарчука
Экс-девушка принца Гарри назвала причину их расставания
Экс-девушка принца Гарри назвала причину их расставания
Видео
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
00:15
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
01:16
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
Происшествия
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
00:30
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
Общество
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Механический паук из Lada Priora попал на видео
00:42
Механический паук из Lada Priora попал на видео
Общество
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
04:09
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
02:42
Нацгвардия США встала на колени и попала на видео
Происшествия
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение