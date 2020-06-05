Умерла жена Андрея Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет. О смерти жены в своем Instagram рассказал теле— и радиоведущий Андрей Норкин.
«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», — написал он.
Прощание пройдет 6 июня в 13.30 на Новодеревенском кладбище в Пушкине.
Юлия Норкина вела эфиры на радио «Комсомольская правда». У нее остались четверо детей.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о смерти писателя и политика Константина Крылова.