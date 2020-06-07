Тамбовские власти рассказали о новых случаях COVID-19 

Более 1,5 тысячи пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции в Тамбовской области , общее число заболевших выросло до 3439, сообщила администрация региона.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом — 3439, из них 1205 — без клинических проявлений. 1524 выздоровели: 704 выписаны из стационара, 820 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 12", — говорится в сообщении.

За сутки в регионе подтверждено 64 новых случая коронавирусной инфекции.

Из заболевших — 25 мужчин, 42 женщины, один ребенок — мальчик 14 лет. Возраст взрослых пациентов — от 23 до 84 лет. Власти констатируют, что прибывших из других регионов нет, все заразились по контакту с ранее заболевшими.

На госпитализации в настоящий момент находятся 428 человек, из них диагноз "пневмония" у 366 человек.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением — 4120 (из них подтверждённых случаев — 1475, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому — 8108. Выписано из больниц — 1306. Всего обследованных лиц — 13 962", — информируют областные власти.

Население Тамбовской области составляет чуть более 1 миллиона человек.

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