Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тамбовские власти рассказали о новых случаях COVID-19 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Тамбовские власти рассказали о новых случаях COVID-19
Фото: РИА Новости
Более 1,5 тысячи пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции в Тамбовской области, общее число заболевших выросло до 3439, сообщила администрация региона.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом — 3439, из них 1205 — без клинических проявлений. 1524 выздоровели: 704 выписаны из стационара, 820 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 12", — говорится в сообщении.
За сутки в регионе подтверждено 64 новых случая коронавирусной инфекции.
Из заболевших — 25 мужчин, 42 женщины, один ребенок — мальчик 14 лет. Возраст взрослых пациентов — от 23 до 84 лет. Власти констатируют, что прибывших из других регионов нет, все заразились по контакту с ранее заболевшими.
На госпитализации в настоящий момент находятся 428 человек, из них диагноз "пневмония" у 366 человек.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением — 4120 (из них подтверждённых случаев — 1475, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому — 8108. Выписано из больниц — 1306. Всего обследованных лиц — 13 962", — информируют областные власти.
Население Тамбовской области составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. В Челябинске началась подготовка воздушной части парада Победы
Последние новости
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Комментарии
Общество , Продлить жизнь , COVID-19 , Тамбовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
«Стал пить или нюхать»: Гордон о Соловьеве
«Стал пить или нюхать»: Гордон о Соловьеве
Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»
Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»
Шойгу раскрыл детали парада Победы
Шойгу раскрыл детали парада Победы
В Москве умер 61 пациент с коронавирусом
В Москве умер 61 пациент с коронавирусом
Видео
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Названы 10 самых защищенных от коронавируса стран
00:50
Названы 10 самых защищенных от коронавируса стран
В мире Новости Москвы
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Виталина снова оскорбила память Норкиной
01:02
Виталина снова оскорбила память Норкиной
Шоу-бизнес
В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом
00:57
В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом
Общество Происшествия
В Москве задумались об отмене цифровых пропусков
00:25
В Москве задумались об отмене цифровых пропусков
Новости Москвы
Зеленского обвинили в обмане украинцев
01:24
Зеленского обвинили в обмане украинцев
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение