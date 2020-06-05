В России введут единый проездной для всех регионов 

России в 2021 году появится универсальный проездной, который позволит оплатить поездку в любом регионе, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Ведомство начнет разработку единых стандартов оплаты проезда для всех видов общественного транспорта.

«Стоит задача реализовать данное мероприятие до конца 2021 года», — цитирует ТАСС директора департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Дмитрия Баканова.

Для осуществления этой задачи в регионах осваивают передовые технологии, например, бесконтактную оплату проезда, сообщает телеканал 360.

Нововведения позволят не только поставить в общественном транспорте современные средства оплаты, но и лучше мониторить пассажиропоток и выручку, добавили в ведомстве. Также единые стандарты оплаты проезда дадут возможность оптимизировать расходы бюджета в регионах и повысить налогооблагаемую выручку, пишет VSE42.Ru.