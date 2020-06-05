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В России введут единый проездной для всех регионов 

Ura.Ru 12 минут назад
В России введут единый проездной для всех регионов
Фото: РИА Новости
В России в 2021 году появится универсальный проездной, который позволит оплатить поездку в любом регионе, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Ведомство начнет разработку единых стандартов оплаты проезда для всех видов общественного транспорта.
«Стоит задача реализовать данное мероприятие до конца 2021 года», — цитирует ТАСС директора департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Дмитрия Баканова.
Для осуществления этой задачи в регионах осваивают передовые технологии, например, бесконтактную оплату проезда, сообщает телеканал 360.
Нововведения позволят не только поставить в общественном транспорте современные средства оплаты, но и лучше мониторить пассажиропоток и выручку, добавили в ведомстве. Также единые стандарты оплаты проезда дадут возможность оптимизировать расходы бюджета в регионах и повысить налогооблагаемую выручку, пишет VSE42.Ru.
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Общество , Минтранс РФ , ИТАР-ТАСС , Телеканал "360° Подмосковье"
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