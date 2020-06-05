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«Люблю выйти редко, но метко»: дочь Пескова сделала признание 

Артём Кульша 1 час назад
«Люблю выйти редко, но метко»: дочь Пескова сделала признание
Фото: РИА Новости
Дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизавета хочет гулять днями и ночами напролет после пребывания в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом она сама сообщила News.ru.
«Я — яркий представитель Anti Social Social Club (Антисоциальный социальный клуб. — Прим. ред.) — люблю выйти редко, но метко», — рассказала Пескова.
По ее словам, она почти никогда не гуляет на улице, не особенно любит посиделки в кафе, в кино бывает раз в полгода, в театрах и музеях — пару раз в год, а с друзьями общается по видеосвязи, потому что они живут в разных странах.
«Но, признаюсь, спустя три месяца самоизоляции мне захотелось гулять днями и ночами напролет! Даже в клуб захотелось!» — сообщила Пескова.
Она добавила, что главная сложность карантина для нее заключается в том, что закрыты спортивные залы, потому что хорошая форма — залог ее мотивации во всем остальном, но ей сложно поддерживать ее без беговой дорожки.
Также Пескова рассказала, что после отмены режима самоизоляции первым делом встретится с друзьями на домашней вечеринке за городом, а затем отправится в отпуск.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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