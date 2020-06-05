«Люблю выйти редко, но метко»: дочь Пескова сделала признание 

«Я — яркий представитель Anti Social Social Club (Антисоциальный социальный клуб. — Прим. ред.) — люблю выйти редко, но метко», — рассказала Пескова.

По ее словам, она почти никогда не гуляет на улице, не особенно любит посиделки в кафе, в кино бывает раз в полгода, в театрах и музеях — пару раз в год, а с друзьями общается по видеосвязи, потому что они живут в разных странах.

«Но, признаюсь, спустя три месяца самоизоляции мне захотелось гулять днями и ночами напролет! Даже в клуб захотелось!» — сообщила Пескова.

Она добавила, что главная сложность карантина для нее заключается в том, что закрыты спортивные залы, потому что хорошая форма — залог ее мотивации во всем остальном, но ей сложно поддерживать ее без беговой дорожки.

Также Пескова рассказала, что после отмены режима самоизоляции первым делом встретится с друзьями на домашней вечеринке за городом, а затем отправится в отпуск.