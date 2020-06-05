Тысячу россиян закрыли на карантин «из-за одного товарища»

Магадане врачи отправили на двухнедельный домашний карантин почти тысячу местных жителей из-за контакта с семьей, муж в которой заражен коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании правительства региона, передает ТАСС.

По словам Носова, мужчина привел ребенка в сад, а потом был госпитализирован. Женщина, зная, что у ее мужа коронавирус, нарушила режим обязательной самоизоляции и привела ребенка в детский сад на следующее утро после его начала. В анкете, которую она заполнила на входе в учреждение, она указала, что в семье нет зараженных.

Губернатор уточнил, что с семьей контактировали 900 человек, их всех закрыли на карантин.

«Из-за одного безответственного товарища могут быть нарушены планы людей, которые соблюдали режимы и все предписания», — заявил Носов.

Глава региона назвал это наглостью.

В апреле беременная жительница Ярославской области скрыла заражение от врачей больницы, где родила, но ее выдал кашель после родов. Медики узнали, что ранее она обращалась к врачу из-за высокой температуры, тест на коронавирус показал положительный результат. Она не предупредила об этом бригаду скорой помощи и персонал больницы. С пациенткой контактировали семь врачей, их отправили на самоизоляцию.

В Магаданской области с начала пандемии выявили 286 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 206 пациентов, умерли 3 человека. В России за весь период зафиксировали 449 834 случая инфицирования, умерли 5528 человек, выздоровели 212 680.