«Лицо посерело в Москве»

Свой нынешний выбор она объяснила тем, что с детства связана с обеими странами.

Не бывает ответа на этот вопрос — где лучше. Везде свои плюсы и минусы. Нужно стремиться иметь возможность брать лучшее отовсюду. Москва — город для работы и учёбы. Париж — город для жизни, — отметила Пескова в интервью NEWS.ru.

Она пояснила, что французский климат хорошо влияет на её самочувствие, а в столице России лицо «посерело по-московски» за какой-то год.

В столице надо пахать, здесь возможностей для этого больше, чем в Европе, — уверена дочь пресс-секретаря президента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елизавета Пескова высказалась о том, как Россия справляется с пандемией. По её мнению, власти делают это достойно, делают много и даже в чём-то «перебарщивают». В целом их действия можно назвать «правильными, эффективными и современными», хотя и не идеальными, отметила Пескова.