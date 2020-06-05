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Елизавета Пескова заявила о стремлении жить на две страны 

News.ru 1 час назад
«Лицо посерело в Москве»
Фото: lisa_peskova/instagram.com
Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявила в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что старается жить на две страны — Россию и Францию. По её словам, если жизненные обстоятельства поменяются, может появиться и новый вариант.
Свой нынешний выбор она объяснила тем, что с детства связана с обеими странами.
Не бывает ответа на этот вопрос — где лучше. Везде свои плюсы и минусы. Нужно стремиться иметь возможность брать лучшее отовсюду. Москва — город для работы и учёбы. Париж — город для жизни, — отметила Пескова в интервью NEWS.ru.
Она пояснила, что французский климат хорошо влияет на её самочувствие, а в столице России лицо «посерело по-московски» за какой-то год.
В столице надо пахать, здесь возможностей для этого больше, чем в Европе, — уверена дочь пресс-секретаря президента.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Елизавета Пескова высказалась о том, как Россия справляется с пандемией. По её мнению, власти делают это достойно, делают много и даже в чём-то «перебарщивают». В целом их действия можно назвать «правильными, эффективными и современными», хотя и не идеальными, отметила Пескова.
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Комментарии 17
Общество , Дмитрий Песков , Елизавета Пескова , Франция
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