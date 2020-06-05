В одном из самых крупных сервисов по доставке еды в Москве и Санкт-Петербурге курьеры готовятся к забастовке. Причиной послужили штрафы, начисляемые за невыполнение заказов и опоздание к клиентам. То есть курьер обязан брать каждый заказ, который ему приходит и любым способом соблюдать сроки по его доставке. Хоть это не всегда возможно. По российскому законодательству любые материальные взыскания дисциплинарного характера для наемных сотрудников запрещены. Подобным штрафам подвергались все курьеры сервиса и теперь они объединились и грозятся устроить забастовку. Во многих городах уже прошли челленджи с призывом смягчить условия работы.
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество , Видео , Москва , Санкт-Петербург
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