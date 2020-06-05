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Японские читатели раскритиковали призыв журналиста «вернуть» Южные Курилы 

РИА Новости 19 минут назад
Японский журналист и политолог Юкио Касияма в своей статье на интернет-портале Wedge Infinity выразил недовольство политикой Токио в вопросе Южных Курил, назвав "вредной и бесплодной" идею о "возврате" двух островов и призвав к "возвращению" всех четырех.
В комментариях к статье многие пользователи выразили сомнение в осуществимости призыва Касиямы.
"Япония, проснись! Никогда Россия тебе острова не отдаст!" — написал hc850able.
"Россия нам острова не вернет. Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что "северные территории" принадлежат ей. Вот и все", — выразил аналогичное мнение Geraosan Haruko.
"В конечном счете, никогда мы эту проблему не решим!" — отметил masuyo03.
"Политикой Абэ ни острова не вернем, ни дружбы с Россией не добьемся. Да, прошло 70 лет. На тех островах русские тоже понесли немало жертв. И сколько бы мы ни ныли, что исторически "северные острова" были японскими, но ведь там была война…", — добавил Terutomato.
"Какой возврат территорий? Всерьез об этом можно говорить разве что союзным государствам. А не нам с нашими отношениями с Россией!" — заметил mact.
При этом некоторые пользователи заявили, что дипломатией в данном вопросе "ничего не добиться", а также призвали разместить вблизи островов "ракетные дивизионы" японских сил самообороны и американские военные базы.
Курильский вопрос
Отношения Москвы и Токио долгое время омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на четыре острова южнокурильской гряды, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов после заключения мирного договора, при этом судьба других не затрагивалась. Советский Союз рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Токио же считал его лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова гряды. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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Общество , Видео , В мире , Япония
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