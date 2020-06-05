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Эксперты дали советы по выбору медицинских масок и перчаток 

РИА Новости и ещё 1 22 минуты назад
Россиянам дали советы по выбору масок и перчаток
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Лицо под маской можно обрабатывать мирамистином или пантотеновой кислотой, чтобы защитить кожу от бактерий, причем лучше использовать именно медицинские маски, а не тканевые, а также отдавать предпочтение перчаткам с тальком и увлажнять руки обычным кремом, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
По словам врача-косметолога Галины Каштановой, маску обязательно надо менять каждые два часа. К тому же она должна быть медицинской, а не тканевой, потому что на ткани скапливаются и размножаются микробы человека. Особенно это актуально для мужчин, отметила она.
"Если уж они носят какие-то тряпочные (маски — ред.), то их нужно регулярно проглаживать, по крайней мере … Ухаживать надо обязательно как обычно: умылся, обязательно лосьон и, может быть, протирать мирамистином зону под маской", — уточнила эксперт.
Большой проблемой ношение масок может стать для мальчиков подросткового возраста, если их кожа склонна к появлению прыщей, отметила эксперт. Им также нужно ухаживать за кожей как взрослым, и обратиться к специалисту, чтобы разобраться с причиной появления прыщей.
Каштанова отметила, что женщинам нужно поддерживать обычный уход за кожей и менять маску каждые два часа. Эксперт также обратила внимание, что постоянное ношение перчаток не сулит ничего хорошего: ладони потеют, нарушается экосистема рук.
Мыть руки нужно разумно — после улицы, контакта с деньгами, но не постоянно, иначе защита будет нарушена, пояснила она. "Помыл и тут же каким-нибудь детским кремом… самым простым, просто чтобы было увлажнение и мантия не уходила", — рассказала Каштанова.
По ее словам, перчатки лучше носить пореже, выбирать хирургические, с тальком, потому что необработанные перчатки способствуют потливости рук, создают среду для размножения микробов, грибов. Это может привести к обострению экзем, дерматита. Опылять необработанные перчатки можно, например, циндолом.
"Я не видел, чтобы было много обращений по поводу того, что из-за маски есть какие-то (проблемы с кожей — ред.) … обычно это у медицинских работников, которые длительное время находятся в специальных респираторах. Тут требуется как раз средство, которое восстанавливает кожный покров … пантотеновая кислота", — отметил главный внештатный специалист дерматовенеролог и косметолог Департамента здравоохранения города Москвы Николай Потекаев.
По его словам, если на коже появляется раздражение, причем не важно — от маски или любого другого предмета одежды — лучше всего смазывать кожу любым успокаивающим кремом, чаще всего, это крем, который содержит пантотеновую кислоту.
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Общество , Николай Потекаев , РИА Новости
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