Какой праздник 5 июня 

В пятницу, 5 июня, отмечаются Всемирный день окружающей среды, Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом и День эколога в России. В этот день родилась актриса Барбара Брыльска и скончался писатель Рэй Брэдбери.
Накануне, 4 июня, как писал «Рамблер», отмечались Международный день невинных детей — жертв агрессии и День крановщика в России.
В народном календаре славян 5 июня (по старому стилю) — День Волхва-Дорофея. Дорофей гадал по ветру и по воде, его просили дать сон и собирали в этот день сон-траву.
5 июня в Москве открыли военный госпиталь — ныне главный военный госпиталь имени Бурденко (1706 год), во Франции был запущен первый в мире воздушный шар (1783), состоялся первый в России полет на самолете отечественной конструкции (1910), военачальники союзных держав подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии (1945), сборная России по футболу одержала победу над чемпионами мира — командой Франции (1999), был совершен теракт в Актобе (2016).
5 июня родились английский экономист и философ Адам Смит (1723 год), испанский поэт Фредерико Гарсиа Лорка (1898), актриса Барбара Брыльска (1941), телеведущий, профессор МГИМО Юрий Вяземский (1951), пародистка Елена Воробей (1967), телеведущий Валдис Пельш (1967), американский актер Марк Уолберг (1971), фигуристка Юлия Липницкая (1998).
5 июня скончались американский писатель О. Генри (1910 год), президент США Рональд Рейган (2004), писатель-фантаст Рэй Брэдбери (2012), актер Алексей Жарков (2016).