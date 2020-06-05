Какой праздник 5 июня 

В пятницу, 5 июня, отмечаются Всемирный день окружающей среды, Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом и День эколога в России . В этот день родилась актриса Барбара Брыльска и скончался писатель Рэй Брэдбери.

Накануне, 4 июня, как писал «Рамблер», отмечались Международный день невинных детей — жертв агрессии и День крановщика в России.

В народном календаре славян 5 июня (по старому стилю) — День Волхва-Дорофея. Дорофей гадал по ветру и по воде, его просили дать сон и собирали в этот день сон-траву.