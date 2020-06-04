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Раскрыто последнее смс умершей Цывиной любовнику 

Артём Кульша 13 минут назад
Раскрыто последнее смс умершей Цывиной любовнику
Фото: РИА Новости
В последнем сообщении возлюбленному актеру Денису Сердюкову актриса Ирина Цывина написала, что спит. Об этом сам Сердюков рассказал «Собеседнику».
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Цывина, как сообщал «Рамблер», умерла 18 апреля 2019 года в возрасте 55 лет. Она известна ролями в таких фильмах и сериалах, как «Елки-палки!..», «Кадетство», «Ольга», «Затмение», «По ту сторону смерти», «Мертвое озеро» и «Полицейский с Рублевки», а также тем, что была замужем за актером Евгением Евстигнеевым. Они были женаты в 1986-1992 годах.
Позже актриса вышла замуж за бизнесмена Александра Благонравова. В 2017 году они развелись. Некоторое время спустя Цывина стала встречаться с Сердюковым. Вчера актер рассказал, что познакомился с Цывиной в 2017 году.
«Ира произвела на меня впечатление жизнерадостной девушки…. с бесенком в глазах», — отметил он.
Сердюков сообщил, что его возлюбленная была запойным алкоголиком, а также о том, что хранит последние сообщения, которые от нее получил. В 14:03 17 апреля он пожелал Цывиной доброго дня. Несколько минут спустя она ответила, что спит. В 21:45 Сердюков спросил, как она себя чувствует. Актриса не ответила.
«Утром я получил сообщение с ее телефона и ничего не понял: "Мамы больше нет…". Оказалось, что Женя (сын Цывиной. — Прим. ред.) отправил всем это сообщение», — рассказал он.
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Комментарии
Общество , Денис Сердюков , Ирина Цывина , Александр Благонравов , Евгений Евстигнеев
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