Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне согласились променять заграницу на родину 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне согласились променять заграницу на родину
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Россияне, мечтавшие отправиться в отпуск за границу, согласились променять его на отдых в пределах страны. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Яндекс. Путешествия», передает ТАСС.
Согласно результатам опроса, 65 процентов респондентов готовились летом к поездке по России, а 35 процентов — за рубеж. При этом из последних 32 процента туристов признались, что решатся и на путешествие по родине, если летом границы останутся закрытыми.
Кроме того, аналитики выяснили, что всего летний отпуск в 2020 году запланировали 76 процентов россиян, из которых 14 процентов задумали поездку в июне, 41 процент — в июле, а 45 процентов — в августе.
Ранее в июне стало известно, что самым большим страхом россиян перед отпуском во время пандемии оказалась угроза помещения на 14-дневный карантин на курорте. Большинство (27 процентов) признались, что опасаются попадания в обсерватор, в то время как 24 процента беспокоятся из-за того, что придется проводить отпуск, соблюдая ограничения.
29 мая сообщалось, что МИД России призвал россиян временно воздержаться от планирования отпусков за рубежом. Как отметили в министерстве, гражданам стоит учитывать, что большинство популярных стран и курортов пока не делали заявлений об открытии границ для россиян, и по некоторым из них информация появится только в конце июня.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
Последние новости
В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы Путин приказал «Газпрому» бесплатно подключать россиян к газу Путин приказал «Газпрому» бесплатно подключать россиян к газу Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Комментарии
Общество , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
В Сочи белобочка выплыла к людям за помощью
В Сочи белобочка выплыла к людям за помощью
Видео
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Фото Галкина смутило фанатов
00:08
Фото Галкина смутило фанатов
Шоу-бизнес
Собянин обрадовал москвичей
Собянин обрадовал москвичей
Новости Москвы Погода
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
02:27
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
Происшествия
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение