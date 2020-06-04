Мэр Флоренции надеется на помощь российских меценатов

Санкт-Петербургом. Мэр города Флоренция , административного центра области Тоскана, Дарио Нарделла объявил, что скоро отправится в тур по мировым столицам, чтобы просить помощи для своего города, понесшего огромные потери из-за последствий пандемии. Как он рассказал корреспонденту ТАСС, среди его пунктов назначения есть и Москва

"Наше положение отчаянное. За несколько месяцев наша казна опустела. Речь идет о выживании, поэтому я намерен обращаться за помощью в разных странах. Среди прочего собираюсь поехать в Москву и Санкт-Петербург, города, с которыми у Флоренции уже сложились отношения сотрудничества. В Санкт-Петербурге у нас совместный проект с Мариинским театром и мы надеемся на помощь российских меценатов, которые всегда проявляли внимание к нашему городу", — рассказал мэр.

Флоренцию с Россией связывают отношения, корни которых уходят глубоко в историю. Во Флоренции достаточно вспомнить о династии Демидовых, которые оставили значимый след в истории города. Во городе работали Чайковский, Достоевский и многие другие деятели искусств из России. Любят россияне Флоренцию и сейчас. Нарделла вспомнил, что в свое время встречался с главой "Новатэка" Леонидом Михельсоном , который раньше помогал с организацией нескольких выставочных проектов. "Мы обратимся к вашим влиятельным представителям бизнеса, которые любят Флоренцию и Тоскану", — сказал мэр, добавив, что в последние годы некоторые известные российские личности стали жителями Флоренции. Один из них, по словам мэра, уже оказал финансовую помощь городу, который за месяцы пандемии совершенно опустел и остался без туризма, составляющего основу городской экономики. "Флоренция и другие города искусств стали новыми "красными зонами". После эпидемиологического кризиса настал кризис экономический и мы в его эпицентре", — полагает Нарделла. Только туристический сектор Флоренции потерял, по приблизительным подсчетам, один миллиард евро.

Двойной удар

Не спасает положение, по словам мэра, и то, что во Флоренции развиты и другие отрасли производства. "У нас сосредоточено значительное текстильное производство. Во Флоренции и ее окрестностях до сих пор производят такие марки как Gucci, Prada, Ferragamo и у нас достаточно важный фармацевтический кластер. Наши компании в основном занимаются экспортом, именно поэтому наша экономика оказалась под двойным ударом: сначала из-за от отсутствия туристов, а потом — из-за сокращения экспорта. Мы подсчитали, что наш экспорт понес потери в размере €5,5 млрд", — сообщил Нарделла.