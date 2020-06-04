Врачи Глазовской районной больницы получили выплаты

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

22 мая прошла встреча с сотрудниками больницы.

«3 июня в ходе рабочей встречи с заместителем руководителя Следственного управления главврачом Глазовской районной больницы предоставлены документы, подтверждающие начисленные и произведённые выплаты медикам за май 2020 года», — рассказали в ведомстве.

Выплаты получили более 140 медиков. Общая сумма — более 2,5 млн рублей.

Также стало известно о выплатах медработникам в Туринске. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

«Проверка показала, что, несмотря на введённые правительством Российской Федерации меры поддержки, двое медицинских работников Туринской центральной районной больницы не получили положенные им выплаты стимулирующего характера из федерального бюджета за апрель», — заявила старший помощник прокурора региона Марина Канатова.

Прокуратура Туринского района внесла представление в адрес и.о. главврача с требованием произвести выплаты. Медики получили положенные средства.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело из-за неполучения медицинскими работниками положенных дополнительных выплат в связи с работой с пациентами с коронавирусной инфекцией, а также недостаточным обеспечением их средствами индивидуальной защиты.