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Власти Татарстана отменили обязательную самоизоляцию для приезжих 

Говорит Москва и ещё 3 39 минут назад
В Татарстане отменили самоизоляцию для приезжих
Фото: РИА Новости
Раньше всех, кто прибывал из других регионов, отправляли на двухнедельный карантин.
«С 5 июня граждане могут приезжать в Татарстан без дополнительных справок. Ждём всех в гости!», — заявил руководитель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
В конце апреля местные власти ввели обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих из других регионов. Позже требования смягчили: карантин разрешили не проходить тем, кто сделал это в другом субъекте, а также гражданам, имеющим отрицательный тест на коронавирус или справку о наличии антител.
С пятницы в Татарстане должные открыться крупные торговые центры, храмы, мечети, спортзалы и бассейны.
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Общество , Сергей Иванов , Республика Татарстан
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