В Татарстане отменили самоизоляцию для приезжих

Раньше всех, кто прибывал из других регионов, отправляли на двухнедельный карантин.

«С 5 июня граждане могут приезжать в Татарстан без дополнительных справок. Ждём всех в гости!», — заявил руководитель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

В конце апреля местные власти ввели обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих из других регионов. Позже требования смягчили: карантин разрешили не проходить тем, кто сделал это в другом субъекте, а также гражданам, имеющим отрицательный тест на коронавирус или справку о наличии антител.

С пятницы в Татарстане должные открыться крупные торговые центры, храмы, мечети, спортзалы и бассейны.