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Мясников назвал альтернативу аптечным витаминам 

РИА Новости 49 минут назад
Мясников назвал альтернативу аптечным витаминам
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем можно заменить витаминные комплексы, продающиеся в аптеках.
По его словам, за полезными веществами лучше идти на рынок.
Врач отметил, что мясо птицы, говядина, сезонные овощи и фрукты содержат в себе большое количество полезных микроэлементов.
"Химически созданные витамины по какой-то причине работают не так, как естественные", — сказал Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".
Другими факторами, укрепляющими здоровье, являются движение, солнце, чистый воздух и отсутствие лишнего веса, заключил специалист.
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Общество , Александр Мясников
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