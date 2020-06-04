Мясников назвал альтернативу аптечным витаминам 

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем можно заменить витаминные комплексы, продающиеся в аптеках.

По его словам, за полезными веществами лучше идти на рынок.

Врач отметил, что мясо птицы, говядина, сезонные овощи и фрукты содержат в себе большое количество полезных микроэлементов.

"Химически созданные витамины по какой-то причине работают не так, как естественные", — сказал Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Другими факторами, укрепляющими здоровье, являются движение, солнце, чистый воздух и отсутствие лишнего веса, заключил специалист.