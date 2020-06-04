Умерла Лариса Сазонова 

Сазонова скончалась в отделении хирургии городской клинической больницы №3 в Астрахани, до этого она лечилась от коронавируса в госпитале Александро-Мариинской больницы.

На фоне вируса у певицы обострились хронические заболевания. Известно, что Сазонова страдала диабетом. Ранее из-за осложнений, угрожавших ее жизни, врачам пришлось ампутировать певице ногу, ожидалась еще одна операция.

Лариса Сазонова — солистка Астраханской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов, ее имя вписано во «Всероссийскую энциклопедию джаза».

Как сообщал «Рамблер», 2 июня в Татарстане скончался один из самых титулованных борцов корэш последних лет, чемпион мира, 8-кратный чемпион России Ильяс Галимов. За несколько дней до этого он сообщил, что заразился коронавирусом.