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Умерла Лариса Сазонова 

Вероника Полынина и ещё 5 30 минут назад
Умерла Лариса Сазонова
Фото: astrakhan-24.ru
Джазовая певица Лариса Сазонова умерла в возрасте 57 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, передает ТАСС.
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Сазонова скончалась в отделении хирургии городской клинической больницы №3 в Астрахани, до этого она лечилась от коронавируса в госпитале Александро-Мариинской больницы.
На фоне вируса у певицы обострились хронические заболевания. Известно, что Сазонова страдала диабетом. Ранее из-за осложнений, угрожавших ее жизни, врачам пришлось ампутировать певице ногу, ожидалась еще одна операция.
Лариса Сазонова — солистка Астраханской филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов, ее имя вписано во «Всероссийскую энциклопедию джаза».
Как сообщал «Рамблер», 2 июня в Татарстане скончался один из самых титулованных борцов корэш последних лет, чемпион мира, 8-кратный чемпион России Ильяс Галимов. За несколько дней до этого он сообщил, что заразился коронавирусом.
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Общество , Лариса Сазонова , Самвел Гаспаров , ИТАР-ТАСС
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