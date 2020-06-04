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Умерла джазовая певица Лариса Сазонова 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
Умерла Лариса Сазонова
Фото: astrakhan-24.ru
Солистка астраханской филармонии, известная джазовая певица Лариса Сазонова, чье имя включено во "Всероссийскую энциклопедию джаза", умерла в четверг ночью в отделении хирургии городской клинической больницы №3 в Астрахани, сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.
"Она скончалась в 03:00 (02:00 мск) в хирургии Кировской больницы. До этого лечилась в госпитале Александро-Мариинской больницы от коронавируса", — сообщили в министерстве.
На фоне коронавирусной инфекции, по данным областного Минздрава, у Сазоновой обострились хронические заболевания. Ранее из-за осложнений, угрожавших ее жизни, врачам пришлось ампутировать певице ногу, ожидалась еще одна операция.
Лариса Сазонова окончила Одесскую национальную музыкальную академию им. А. В. Неждановой (кафедра сольного пения), в 1992 году стала солисткой Астраханской государственной филармонии. Становилась лауреатом всероссийских и международных конкурсов, вела активную преподавательскую деятельность. Имя Сазоновой вписано во "Всероссийскую энциклопедию джаза".
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Общество , Лариса Сазонова , ИТАР-ТАСС , Астрахань
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