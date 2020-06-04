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Жительница Петербурга встречала курьеров голой и записывала их реакцию 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Россиянка на самоизоляции встречала курьеров топлес
Фото: Instagram
Блогер Мария Рейн разместила на YouTube ролик с названием «Два месяца встречала курьеров… топлес!». Видео набрало больше 72 тысяч просмотров всего за несколько часов.
На кадрах голая девушка встречает сотрудников службы доставки. Она объяснила, что хочет таким образом выразить благодарность людям, работающим в период распространения коронавируса.
Это моё «эстетическое спасибо» за их опасный труд в период пандемии, — написала она.
Количество отрицательных оценок видео превышает количество положительных. Комментаторы отметили, что чаевые были бы более полезной благодарностью для курьеров.
Ранее, как писал NEWS.ru, Рейн провела рейд по подземке в поисках мужчин, которые сидят с раздвинутыми ногами. Пах своих жертв феминистка облила водой с отбеливателем. Широко раздвинутые ноги у мужчин в общественном транспорте феминистки называют менспрейдингом. Это явление считается неуважительным по отношению к женщинам, и не только потому, что создаёт неудобства для рядом сидящих, а ещё и представляет собой проявление маскулинности.
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Комментарии 5
Общество , Рейн , Санкт-Петербург
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