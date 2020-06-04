Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поправки в Конституцию поддержит большинство 

Артём Кульша 59 минут назад
Поправки в Конституцию поддержит большинство
Фото: РИА Новости
Число граждан России, готовых поддержать поправки в Конституцию, выросло на 4% после объявления даты голосования. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений.
Общероссийское голосование о поправках было назначено на 22 апреля, но было перенесено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В конце мая Путин объявил, что голосование состоится 1 июля, а 1 июня подписал соответствующий указ.
2 июня ВЦИОМ провел очередной опрос о голосовании. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Согласно его результатам, 67% из них намерены принять участие в голосовании. После объявления даты его проведения таковых стало на 2% больше.
61% от тех, кто собирается поучаствовать в голосовании, намерены проголосовать за поправки. Это на 4% больше, чем до объявления даты голосования.
Тот же опрос показал, что 83% респондентов, которые декларируют свое участие в голосовании, считают риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на избирательном участке отсутствующим или незначительным, а 75% уверены в способности властей обеспечить безопасную процедуру голосования.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
Комментарии 2
Общество , Владимир Путин , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сенчукова и Рыбин скромно указали номер карты в соцсети
Сенчукова и Рыбин скромно указали номер карты в соцсети
«Закройте рот»: Шеф полиции Хьюстона ответил Трампу
«Закройте рот»: Шеф полиции Хьюстона ответил Трампу
Сирийские племена восстают против России
Сирийские племена восстают против России
«Имидж рушится на глазах»: Польша не хочет иметь дело с…
«Имидж рушится на глазах»: Польша не хочет иметь дело с…
Видео с обритой наголо Лолитой шокировало народ
Видео с обритой наголо Лолитой шокировало народ
Видео
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
01:40
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Армия
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
01:07
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
01:22
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение