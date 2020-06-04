Поправки в Конституцию поддержит большинство 

В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений.

Общероссийское голосование о поправках было назначено на 22 апреля, но было перенесено из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В конце мая Путин объявил, что голосование состоится 1 июля, а 1 июня подписал соответствующий указ.

2 июня ВЦИОМ провел очередной опрос о голосовании. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Согласно его результатам, 67% из них намерены принять участие в голосовании. После объявления даты его проведения таковых стало на 2% больше.

61% от тех, кто собирается поучаствовать в голосовании, намерены проголосовать за поправки. Это на 4% больше, чем до объявления даты голосования.

Тот же опрос показал, что 83% респондентов, которые декларируют свое участие в голосовании, считают риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на избирательном участке отсутствующим или незначительным, а 75% уверены в способности властей обеспечить безопасную процедуру голосования.