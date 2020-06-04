В России признали неизбежность новых вспышек инфекций

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Сегодня, как сообщал «Рамблер», в клубе «Валдай» состоялась онлайн-дискуссия. Попова приняла в ней участие. В ходе мероприятия она заявила об абсолютной очевидности того факта, что однажды в мире произойдет новая пандемия. В этой связи глава Роспотребнадзора заявила о важности выработки алгоритма действий на этот случай.

«Алгоритм у нас должен быть. Общий алгоритм или несколько алгоритмов для разных видов инфекций. По крайней мере, таких, о каких мы сегодня знаем», — отметила она.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 6,5 миллиона человек.