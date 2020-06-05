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Россиян предупредили о новых «сюрпризах» коронавируса 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
Россиян предупредили о новых «сюрпризах» коронавируса
Фото: РИА Новости
Коронавирус — непредсказуемая инфекция, которая еще может преподнести "сюрпризы", написал врач Александр Мясников в телеграм-канале.
В публикации медик перечислил информацию, которая на данный момент известна о вирусе.
Он напомнил, что единственно действенная мера профилактики от COVID-19 — соблюдение дистанции и самоизоляция. Коронавирус передается воздушно-капельным путем и в доклинический период, то есть распространяется людьми, зачастую не имеющими симптомов, и поэтому сильно заразен.
Как отметил Мясников, от инфекции умирают те, кто столкнулся с тяжелым течением болезни.
"Группы риска: 65+, ожирение, диабет, заболевания сердца, почек", — написал он.
Также вирус опасен для больных раком. Остальные, как правило, переносят его как обычное острое респираторное заболевание, добавил Мясников.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,5 миллиона человек, свыше 387 тысяч умерли. В России выявили почти 450 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,5 тысячи человек умерли, свыше 212 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Александр Мясников
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