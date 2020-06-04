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Названы самые востребованные профессии в период пандемии 

РИА Новости и ещё 4 56 минут назад
Названы самые востребованные профессии в период пандемии
Фото: РИА Новости
Представители рабочих специальностей в мае вошли в пятерку самых высокооплачиваемых в России, сообщает Forbes со ссылкой на данные Headhunter.
По информации портала, в мае рабочим в России в среднем предлагали 55,9 тысячи рублей, что на 29% больше, чем год назад, и на 10% больше, чем в апреле. Таким образом, представители рабочих специальностей оказались на пятом месте по размеру предлагаемой зарплаты. Самой высокооплачиваемой сферой стали добыча сырья (71,6 тысячи рублей), высший менеджмент (70,2 тысячи), строительство и недвижимость (65,2 тысячи), а также IT и телеком (57,4 тысячи).
Headhunter считает "рабочим персоналом" грузчиков, комплектовщиков, упаковщиков, маляров и штукатуров, механиков, монтажников, наладчиков, операторов станков, сантехников, электриков, уборщиков, электриков, слесарей и ряд других работников. Всего, по данным на третье июня, на портале размещено около 130 тысяч таких вакансий, из которых более 90 тысяч предполагают зарплату выше 55 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты предлагают бригадирам, автослесарям, строителям и сварщикам.
Представители портала отмечают рост спроса на рабочих в последние два-три года.
Отмечается, что сами соискатели указывают в резюме в качестве желаемой зарплаты в среднем 40,8 тысячи рублей, что на 29% ниже предлагаемого уровня оплаты труда. И за месяц эта разница только увеличилась. В Headhunter уточнили, что зарплаты рабочим выросли лишь в мае, с января по апрель их уровень в вакансиях колебался от 47,5 до 51 тысячи. Кроме того, за год почти вдвое увеличилось количество предложений на рынке труда.
Рост спроса в последние два месяца зафиксирован с сфере госслужбы и НКО, из-за активного набора военных и сотрудников полиции, а также в медицине. Из-за заражения работников больниц коронавирусом учреждения были вынуждены набирать новых специалистов. При этом средняя зарплата в сфере снизилась, так как набирали в основном обслуживающий персонал. Однако эксперты портала отметили очень высокую потребность в анестезиологах-реаниматологах — им предлагали до полумиллиона рублей в месяц.
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Общество , Forbes
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