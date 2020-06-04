Ровный график новых случаев коронавируса обусловлен постепенным снижением заболеваемости по Москве и ухудшением ситуации на остальной территории страны

России выявлен 8831 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Выздоровело за сутки чуть меньше — 8666 человек.

В Москве второй день подряд меньше 2 тысяч новых случаев. При этом выписали чуть больше 3 тысяч человек. Коэффициенты распространения коронавируса (Rt) в стране и в столице, по подсчетам ТАСС, снизились до 1 и 0,9 соответственно.

За сутки от коронавируса умерло 169 человек. Общее число жертв — 5384. Всего с начала эпидемии в России выявили 441 тысячу случаев COVID-19, выздоровело более 204 тысяч человек.

Новые данные комментирует обозреватель Business FM Андрей Ромашков:

«Второе плато заболеваемости по России продолжается: за минувшие сутки в стране зафиксировано почти столько же заболевших, сколько выявлялось в середине мая, почти три недели назад. Коэффициент распространения инфекции по стране опустился ровно до 1. Это означает, что за последние четыре дня заболели столько же россиян, сколько за четыре предшествующих дня.

При этом на фоне кажущейся стабильности нельзя игнорировать динамику в отдельных регионах. Ровный график заболеваемости по стране обусловлен постепенным снижением показателя по Москве (в столице уже второй день фиксируется менее 2 тысяч диагнозов в сутки) и постепенным ухудшением ситуации на остальной территории страны. Сегодня во всех субъектах Федерации, кроме Москвы, поставлено рекордное число диагнозов — суммарно более 6800, при том что еще неделю назад прирост по России без столицы держался в районе 6 тысяч в сутки.

Rt по стране без учета Москвы еще ни разу не опускался ниже 1, то есть в среднем остальные регионы страны не готовы даже к первому этапу снятия ограничений. Более того, даже Москва провела последние несколько дней «в красной зоне» коэффициента — и хотя многие жители столицы наверняка преисполнены оптимизма на фоне трехкратного падения заболеваемости по сравнению с пиками начала месяца, опасность еще не миновала. Особенно наглядно это иллюстрирует ситуация в Иране, где прирост числа заболевших сегодня обновил рекорды двухмесячной давности: страна достигла пика, потом расслабилась и теперь переживает новую вспышку вируса».

Москва вернется к прежней жизни через год, сказал Сергей Собянин в интервью ТАСС. В масках жителям столицы придется ходить до появления вакцины.

«Сколько нам ходить в масках, во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — сказал мэр.

Первый тезис Собянина: никто в мире до сих пор не имеет представления о ключевых моментах, связанных с вирусом. Не ясно, насколько соответствует истинное число зараженных официальной статистике, как меняется сила вируса после передачи от одного к другому, можно ли говорить о естественной иммунизации населения. Собянин признал, что часто в принятии решений полагался не только на мнение специалистов, но и на свою интуицию.

Также мэр заверил, что все персональные данные москвичей, которые мэрия собирала для приложения «Социальный мониторинг» и цифровых пропусков, будут уничтожены. В обычной жизни их сбор был бы нарушением прав граждан, подчеркнул мэр.

Привел Собянин и некоторые цифры. Москва затратила на меры по борьбе с пандемией четверть триллиона рублей и потеряет еще полтриллиона в доходах городского бюджета. Но от крупнейших московских проектов никто отказываться не собирается.