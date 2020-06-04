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В Ингушетии устраняют последствия разрушительного урагана 

ИА Regnum 1 час назад
В Ингушетии устраняют последствия разрушительного урагана
Фото: РИА Новости
Сорванные кровли зданий, поваленные деревья, подтопленные дома, отключение света и воды — эти и другие разрушения нанесла стихия населенным пунктам Ингушетии 3 июня. В настоящее время идут восстановительные работы, ведется подсчет ущерба.
«Сейчас ответственные службы ведут активную работу по ликвидации последствий непогоды. По данным регионального МЧС, дожди продлятся до завтра», — написал на своей странице в Instagram глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Уже известно, что сильно пострадали Гамурзиевский и Альтиевский округа Назрани, где повреждены градом и ветром множество частных домов, повалены деревья, оборваны провода. Ряд домовладений оказались подтоплены в результате ливней.
В селе Нестеровское в Сунженском районе оборваны линии электропередачи, деформирован газопровод, разрушена кровля нескольких домохозяйств, пишет интернет-газета «Ингушетия». Пострадал также город Карабулак.
В настоящее время комиссия из представителей администраций на местах совершает подворовые обходы и устанавливает размеры ущерба.
Как сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер с градом и ливнями пронесся накануне, 3 июня, над рядом субъектов СКФО. В результате стихии остались без света из-за поврежденных линий электропередачи тысячи жителей Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии.
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Общество , Республика Ингушетия
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