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Роструд рассказал о двух коротких неделях в июне 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 43 минуты назад
Россиян ждут две короткие рабочие недели
Фото: РИА Новости
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне в связи с празднованием Дня России и объявлением 24 июня нерабочим днем, сообщили в Роструде.
«Сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на один час в связи с тем, что он является предпраздничным», — передает РИА «Новости» сообщение Роструда.
Кроме того, отметили в ведомстве, в соответствии с указом президента, 24 июня объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы.
«Таким образом, рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня. Объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается», — уточнили в Роструде, отметив, что работникам со сдельной оплатой за указанный нерабочий день выплачивается вознаграждение.
Оно определяется локальным нормативным актом работодателя.
Поскольку 24 июня является нерабочим днем с сохранением заработной платы, то 23 июня предпраздничным не считается, и его продолжительность на час не сокращается.
Ранее президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем в связи с запланированным парадом и салютом в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Комментарии
Общество , Владимир Путин , Роструд , РИА Новости
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