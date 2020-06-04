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Россияне проявили интерес к водке в большой таре 

Lenta.ru 18 минут назад
Россияне перешли на водку в большой таре
Фото: РИА Новости
Россияне стали покупать больше алкоголя в большой таре во время самоизоляции. Это следует из исследования компании Nielsen, передает газета «Ведомости».
Среди алкоголя объемом выше одного литра покупатели проявили интерес к водке и виски. В апреле продажи первого напитка выросли на 19 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году, второго — на 52 процента.
При этом до самоизоляции спрос на такие упаковки стабильно сокращался в течение года. С марта 2019-го по апрель 2020 года продажи такой водки упали на четверть (26 процентов), виски — на пять процентов.
По мнению исследователей, рост спроса на большой объем алкоголя объясняется тем, что во время самоизоляции россияне активно запасались алкоголем, а крупная тара для этих целей удобнее.
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Общество , Социология , Ведомости
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