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Пусть полыхнет: Вассерман пожелал США гореть как Украина 

Вероника Полынина 19 минут назад
Пусть полыхнет: Вассерман пожелал США гореть как Украина
Фото: РИА Новости
Публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман заявил, что без жалости наблюдает за происходящими в США беспорядками. Он отметил, что Америке пора на себе почувствовать то, что чувствовали граждане Украины в 2013-2014 годах.
«Вы, представители СГА (Соединенных государств Америки), подтолкнули Украину к гражданской войне, поддержали оружием и деньгами одну из сторон. И крови от этого все больше. То же самое вы на протяжении всей своей истории с успехом делаете с другими народами», — заявил Вассерман в колонке на сайте РЕН ТВ.
По словам Вассермана, США «начали смаковать смерть и плевать на законы» много лет назад и «плевать хотели на жизнь людей» в других странах.
«Теперь пришло время на себе почувствовать то, что чувствовал я, когда видел, как по Киеву ходят в поисках жертвы разгорячённые толпы погромщиков. Они сейчас власть в моей родной Одессе. Благодаря вам», — отметил публицист.
Он пожелал, чтобы беспорядки в США «полыхнули» так же, как когда-то на Украине, и чтобы американцам стало «так же больно и страшно», как всем, кто живет в уничтоженных США странах.
Вассерман предрек воссоединение СССР
Как сообщал «Рамблер», более чем в 200 городах США больше недели продолжаются протесты, беспорядки и погромы из-за убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Погибли уже несколько десятков человек, более 10 тысяч протестующих задержаны.
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Общество , Санкции , СССР , Анатолий Вассерман , США
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