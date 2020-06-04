Какой праздник 4 июня 

В четверг, 4 июня, отмечаются Международный день невинных детей — жертв агрессии и День крановщика в России . В этот день родилась американская актриса Анджелина Джоли и скончался российский актер Георгий Милляр

Накануне, 3 июня, как писал «Рамблер», отмечались Всемирный день велосипеда и Праздник прогульщика.

В 2020 году на 4 июня выпадает славянский праздник Семик (Русалчин Велик день, Троица умерших), отмечается он на седьмой четверг после Пасхи. В этот день поминали людей, погибших не своей смертью.

4 июня в Луизиану привезли первых рабов из Африки (1716 год), была основана Третьяковская галерея (1856), впервые вручена Пулитцеровская премия (1917), родился журнал «Крокодил» (1922), покинул Россию поэт Иосиф Бродский (1972), произошла крупнейшая в истории СССР железнодорожная катастрофа на перегоне Аша — Улу-Теляк (1989), состоялся первый запуск ракеты-носителя Falcon-9 (2010).