Какой праздник 4 июня 

В четверг, 4 июня, отмечаются Международный день невинных детей — жертв агрессии и День крановщика в России. В этот день родилась американская актриса Анджелина Джоли и скончался российский актер Георгий Милляр.
Накануне, 3 июня, как писал «Рамблер», отмечались Всемирный день велосипеда и Праздник прогульщика.
В 2020 году на 4 июня выпадает славянский праздник Семик (Русалчин Велик день, Троица умерших), отмечается он на седьмой четверг после Пасхи. В этот день поминали людей, погибших не своей смертью.
4 июня в Луизиану привезли первых рабов из Африки (1716 год), была основана Третьяковская галерея (1856), впервые вручена Пулитцеровская премия (1917), родился журнал «Крокодил» (1922), покинул Россию поэт Иосиф Бродский (1972), произошла крупнейшая в истории СССР железнодорожная катастрофа на перегоне Аша — Улу-Теляк (1989), состоялся первый запуск ракеты-носителя Falcon-9 (2010).
4 июня родились декабрист Михаил Бестужев-Рюмин (1801 год), театральный режиссер Федор Комиссаржевский (1882), художник Михаил Шварцман (1926), американская актриса Анджелина Джоли (1975), оппозиционер Алексей Навальный (1976), российский биатлонист Евгений Устюгов (1985).
4 июня скончались итальянский путешественник и писатель Джованни Джакомо Казанова (1798 год), пианистка, педагог Елена Гнесина (1967), актер Георгий Милляр (1993), Билл из «Убить Билла» Дэвид Кэррадайн (2009), певец Эдуард Хиль (2012).