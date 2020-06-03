В Москве скончались ещё 64 пациента с коронавирусом 

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В Москве скончались ещё 64 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших в городе достигло 2749. Об этом заявили в оперативном штабе.

«В Москве скончались 64 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение.

Накануне сообщалось, что в Москве умер 61 пациент с коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что уровень циркуляции коронавирусной инфекции среди населения Москвы упал в четыре-пять раз.