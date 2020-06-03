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«Направлены в регионы для использования в клинической практике»: Минздрав утвердил новые рекомендации по COVID-19 

RT на русском 1 час назад
Минздрав утвердил новые рекомендации по COVID-19
Фото: АГН «Москва» © Кирилл Зыков
В среду, 3 июня, опубликована седьмая версия временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19. В размещённом на сайте Минздрава документе представлен обновлённый список лекарств, применяемых при лечении коронавируса.
Министерство здравоохранения России подготовило седьмую версию временных методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечается, что документ разработан на основе российского и зарубежного клинического опыта.
«В новой версии методических рекомендаций значительно переработаны и расширены все разделы. Представлены новые схемы лечения с применением новейших лекарственных препаратов. Рекомендации опубликованы на официальном сайте Минздрава России и направлены в регионы для использования в клинической практике», — говорится на сайте ведомства.
В обновлённом документе указывается, что кожная сыпь может являться признаком заболевания COVID-19. Основными же симптомами коронавирусной инфекции считаются высокая температура тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, боль в мышцах, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке. Также может наблюдаться боль в горле, насморк, снижение вкуса и обоняния, признаки конъюнктивита.
«Наиболее тяжёлая одышка развивается к 6-8-м дню от момента инфицирования. Также установлено, что среди первых симптомом могут быть миалгия (боль в мышцах. — RT) (11%), спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (2-3%), диарея (3%), тошнота, рвота сердцебиение. Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела», — поясняется в рекомендациях.
Вместе с тем подчёркивается, что у пожилых больных с COVID-19 могут наблюдаться атипичные симптомы. Речь идёт о бреде, тахикардии или снижении артериального давления и конъюнктивите.
При этом у детей клинические симптомы коронавируса соответствуют заболеванию ОРВИ, вызванному другими вирусами — лихорадка, кашель, боль в горле, чихание слабость, миалгия. Инкубационный период составляет от двух до 10 дней, чаще всего двое суток.
Заметим, что в ведомстве рекомендовали тестировать всех пациентов, поступающих в медорганизации, на наличие антител (IgM и IgG) к COVID-19 и новую коронавирусную инфекцию (SARS-CoV-2) с помощью зарегистрированных экспресс-тестов.
В Минздраве также указали возможные препараты для лечения при коронавирусной инфекции у взрослых. Среди них: фавипиравир, гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин (в сочетании с гидроксилорохином), лопинавир плюс ритонавир, препараты интерферонов, ремдесивир, умифеновир.
Включённый в список рекомендаций препарат «Авифавир» (на основе фавипиравира) производства Российского фонда прямых инвестиций и «ХимРар» доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса. Об этом сегодня сообщили в РФПИ.
«Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня, всего в текущем месяце будет поставлено 60 тыс. курсов для лечения пациентов с коронавирусом. Данные клинического исследования «Авифавира» подтверждают высокую эффективность препарата для лечения коронавируса», — заявили в пресс-службе РФПИ.
Однако, как пояснили в Минздрав, препарат на основе фавипиравира можно применять только в стационаре под наблюдением врачей, а в инструкции должно быть предупреждение о неполноте клинических данных при регистрации препарата. Кроме того, он противопоказан для назначения у детей и беременных.
В России за прошедшие сутки выявлено 8536 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом 38,5% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. В общей сложности в стране зафиксировано 432 277 случаев.
За весь период с начала эпидемии от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 5215 человек (1,2%). В то же время выздоровели 195 957 пациентов (45,3%).
Согласно данным Роспотребнадзора, в России проведено более 11,4 млн тестов на коронавирус, а под медицинским наблюдением в стране остаются 303 тыс. человек.
Ранее в Минобороны России заявили, что ведомство отобрало добровольцев для проведения клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата», — заявили в министерстве.
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Общество , Министерство обороны , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций
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