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В Минздраве заявили, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить 

ТАСС и ещё 36 44 минуты назад
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Фото: ТАСС
Перелом наступил в ситуации с коронавирусом в России, заявил в пятницу заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. "У нас продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", — сказал он на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы", который проводился в режиме онлайн.
Более 50 федеральных медицинских центров были перепрофилированы в регионах России для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, добавил замглавы ведомства.
"В организации помощи регионам, в организации помощи больным с COVID-19 у нас было перепрофилировано 53 федеральных медицинских организации с общим объемом коечного фонда более 12 тыс. ", — сказал он.
Камкин отметил, что в Москве девять перепрофилированных под коронавирус федеральных центров в ближайшее время вернутся к оказанию обычной медицинской помощи по своему профилю. Он добавил, что Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны коронавируса.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 млн человек, около 380 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 449 834 случая заражения, выздоровели 212 680 человек, умерли 5 528. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Общество , COVID-19 , Евгений Камкин , Минздрав РФ , Правительство РФ , Роспотребнадзор
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