Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Все новости на карте

Перелом наступил в ситуации с коронавирусом в России , заявил в пятницу заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин . "У нас продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", — сказал он на круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы", который проводился в режиме онлайн.

Более 50 федеральных медицинских центров были перепрофилированы в регионах России для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, добавил замглавы ведомства.

"В организации помощи регионам, в организации помощи больным с COVID-19 у нас было перепрофилировано 53 федеральных медицинских организации с общим объемом коечного фонда более 12 тыс. ", — сказал он.

Камкин отметил, что в Москве девять перепрофилированных под коронавирус федеральных центров в ближайшее время вернутся к оказанию обычной медицинской помощи по своему профилю. Он добавил, что Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны коронавируса.