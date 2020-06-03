Соловьев объяснил уход Шафран

Автор статьи отметил, что пользователи соцсетей привели множество версий, почему Шафран ушла из проекта: в частности, назывались конфликт с экономистом Евгением Сатановским и усталость от работы с Соловьевым.

Сама журналистка в беседе с журналистами подчеркнула, что ее уход из программы связан с расхождением во взглядах с Владимиром Соловьевым по вопросу всеобщей цифровизации.

«Рано или поздно возникает такая ситуация, при которой партнеры начинают расходиться друг с другом в точках зрения и в итоге больше не могут быть вместе», — приводит издание слова Шафран.

Телеведущий отрицает возникновение конфликта с бывшей коллегой, называя её «великолепным журналистом». Он подчеркнул, что уход Шафран из «Полного контакта» — очередной шаг вперед в профессиональной карьере.