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Соловьёв объяснил увольнение Шафран 

Павел Тиунов и ещё 2 1 час назад
Соловьев объяснил уход Шафран
Фото: РИА Новости
Владимир Соловьёв в беседе с корреспондентом издания Ridus пояснил, почему уволилась его соведущая программы «Полный контакт» на «Вести FM» Анна Шафран. По его словам, журналистка «пошла на повышение».
Автор статьи отметил, что пользователи соцсетей привели множество версий, почему Шафран ушла из проекта: в частности, назывались конфликт с экономистом Евгением Сатановским и усталость от работы с Соловьевым.
Сама журналистка в беседе с журналистами подчеркнула, что ее уход из программы связан с расхождением во взглядах с Владимиром Соловьевым по вопросу всеобщей цифровизации.
«Рано или поздно возникает такая ситуация, при которой партнеры начинают расходиться друг с другом в точках зрения и в итоге больше не могут быть вместе», — приводит издание слова Шафран.
Телеведущий отрицает возникновение конфликта с бывшей коллегой, называя её «великолепным журналистом». Он подчеркнул, что уход Шафран из «Полного контакта» — очередной шаг вперед в профессиональной карьере.
«Ей пора уже подумать о ведении собственных авторских программ», — отметил он.
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Общество , Анна Шафран , Евгений Сатановский , Владимир Соловьев , Вести ФМ
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