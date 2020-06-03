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Финалист конкурса «Лидеры России» занял руководящий пост 

Lenta.ru 1 час назад
Финалист конкурса «Лидеры России» занял руководящий пост
Фото: rsv.ru
Финалист конкурса «Лидеры России» в 2017-2018 годах Константин Власов занял пост руководителя липецкого филиала ПАО «Ростелеком». Об этом сообщается на сайте автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».
Там рассказали, что после участия в конкурсе, в ноябре 2018 года, Власова пригласили на должность заместителя мэра Липецка. Он отвечал за работу департаментов транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, управления административно-технического контроля и управления территориальными округами. В феврале 2020-го он ушел в отставку и стал исполняющим обязанности директора липецкого филиала «Ростелекома». В июне Власова назначили директором филиала.
«Конкурс "Лидеры России" открыл новые грани моего сознания. Находясь среди такого количества профессионалов своего дела, ты волей-неволей выходишь из зоны комфорта и начинаешь мыслить нестандартно, иначе. Это реальный шанс проверить себя на прочность и повысить уровень своих управленческих компетенций», — сказал он, пожелав участникам мероприятия стойкости духа, открытого мышления и победы.
Конкурс «Лидеры России» основан АНО «Россия — страна возможностей» по поручению президента Владимира Путина. Его цель — создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.
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Комментарии
Общество , Константин Власов , Владимир Путин , Ростелеком , Липецк
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