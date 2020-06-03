Вирус в воде: каким будет пляжный отдых

Отдыхающие на пляже рискуют заразиться коронавирусом нового типа через воду, сообщили «Газете.Ru» в Центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Это возможно, если человек с COVID-19 наберет в рот воды и выплюнет ее — тогда инфекция может случайно попасть в организм другого купающегося. Из-за этого медики рекомендуют не заходить в водоем толпой. «Газета.Ru» рассказывает, когда россияне смогут отдохнуть на отечественных пляжах и насколько жесткие правила безопасности им придется соблюдать.

Коронавирусом нового типа теоретически можно заразиться в открытых водоемах, сообщил «Газете.Ru» вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев.

«Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Соответственно, если заразившийся человек в рот наберет воды, а потом выплюнет, следом эта вода может попасть в организм кому-то другому. Сколько коронавирус хранится в воде — будет зависеть от ее температуры и того, как светит солнце. Но несколько минут продержится», — объяснил медик.

Тем не менее он уверяет: пляж представляет собой более безопасную зону в эпидемиологическом плане в сравнении с улицами города. «На пляже будет солнце, а под ним вирус очень быстро разрушается за счет ультрафиолетового излучения и температуры»,

По данным Центра молекулярной диагностики ЦНИИЭ Роспотребнадзора, COVID-19 действительно теряет свою инфекционную активность при нагревании от 30°C. Те же исследователи говорят о невозможности передачи коронавируса нового типа по воде.

«Коронавирус — респираторный вирус, возбудитель ОРВИ. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной. Тем более следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно», — заявил эксперт Центра молекулярной диагностики Михаил Лебедев.

Несмотря на открытый вопрос об эпидемиологической безопасности в водоемах все пляжи Краснодарского края и Крыма могут заработать уже в течение предстоящих двух недель. Об этом 3 июня сообщила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова в рамках онлайн-выставки «Знай Наше» на платформе YouTube.

Работу остальных пляжей ведомство рассчитывает возобновить к 1 июля. «Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать [В Крыму и на Кубани].. Мы посмотрим, каким образом можно запустить больше пляжей до 1 июля, когда начинается массовый поток на море»,

Тем не менее пока Роспотребнадзор не выпускал рекомендации относительно работы пляжей на фоне пандемии COVID-19. На сайте ведомства доступен ряд требований лишь в отношении санаториев — в том числе и пляжей, которые находятся на их территории. Обнародование рекомендаций позволило регионам открыть санитарно-курортные учреждения, при этом местные власти имеют право смягчать или ужесточать правила.

В связи с этим вирусолог Центра им. Гамалеи Виктор Ларичев посоветовал гражданам, желающим отдохнуть, не ориентироваться на открытие пляжей Ростуризмом, а ждать рекомендаций Роспотребнадзора относительно эпидемиологически безопасного поведения на пляже.

«Ростуризм хочет как можно быстрее открыть все пляжи, но если человек действительно опасается заразиться, то нужно ориентироваться на решение Роспотребнадзора, а не Ростуризма. Уверен, когда Роспотребнадзор разрешит выходить на пляжи, вероятность заражения будет уже очень мала», — подчеркнул медик.

Тем не менее, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора для пляжей при санаториях можно предположить, что ждет отдыхающих в курортный сезон 2020 года.

Во-первых, ведомство обязало владельцев пляжей проводить дезинфекцию всего оборудования два раза в сутки — утром и вечером — в частности речь идет о шезлонгах, дорожках и навесах.

Кроме того, сотрудники пляжа должны следить за тем, чтобы туристы соблюдали правила санитарного дистанцирование.

«Необходимо провести расстановку пляжного оборудования (шезлонгов, раздевалок, ногомоек, кулеров с питьевой водой и др.) с соблюдением принципа социального дистанцирования; по возможности — нанести сигнальную разметку; информацию о необходимости соблюдения принципа социального дистанцирования необходимо разместить при входе на пляж», — указано в рекомендациях Роспотребнадзора.

Пока работники учреждения контролируют происходящее на пляже, они обязаны носить медицинские маски, что не касается самих отдыхающих.

«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин».

В Краснодарском крае вдобавок к правилам ведомства также решили установить аппарат с антисептиком на каждом санаторном пляже.

«Это необходимо для того, чтобы посетители могли в любой момент обеззараживать руки», — рассказал заместитель начальника департамента курортов мэрии города Сергей Доморат сайту kp.ru.

Вдобавок эксперт Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Ларичев посоветовал туристам не заходить в воду одновременно большой компанией, чтобы снизить риск передачи COVID-19 через воду.