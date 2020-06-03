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В ВОЗ отметили снижение индекса коронавируса в России и Москве 

РИА Новости 1 час назад
В ВОЗ сообщили России хорошую новость
Фото: РИА Новости
В России и Москве наблюдается снижение индекса распространения коронавирусной инфекции, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
"Мы видим хорошее снижение, хотя медленное, индекса инфекции в Российской Федерации и в Москве, пока не на том уровне, на котором все ожидали, но оно появляется", — сказала Вуйнович в ходе онлайн брифинга Европейского регионального бюро ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
В России число заболевших COVID-19 за сутки составило 8 536, за все время — 432 277. Число выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки ниже 2 тысяч впервые с 23 апреля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Общество , Мелита Вуйнович , ВОЗ , Москва
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