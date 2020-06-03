В ВОЗ сообщили России хорошую новость

"Мы видим хорошее снижение, хотя медленное, индекса инфекции в Российской Федерации и в Москве, пока не на том уровне, на котором все ожидали, но оно появляется", — сказала Вуйнович в ходе онлайн брифинга Европейского регионального бюро ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.

В России число заболевших COVID-19 за сутки составило 8 536, за все время — 432 277. Число выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки ниже 2 тысяч впервые с 23 апреля.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.