МФЦ возобновили работу во всех регионах России

Многофункциональные центры (МФЦ) госуслуг "Мои документы" возобновили прием посетителей во всех 59 регионах России , где он приостанавливался из-за пандемии. Еще в 26 субъектах МФЦ не закрывались, но работали с ограничениями, следует из данных на сайтах региональных центров.

В каждом регионе России выявлены случаи заражения коронавирусом. Из-за пандемии в стране принимали специальные меры: дни с 30 марта по 11 мая были объявлены нерабочими, власти всех субъектов РФ вводили режим самоизоляции — рекомендательный или обязательный.

Во многих регионах МФЦ закрылись в конце марта и работали в дистанционном режиме. При этом они могли предоставлять только часть услуг, а именно те, которые возможно получить заочно. К началу июня центры открылись во всех субъектах, закрытыми остаются лишь единичные офисы. Однако большинство МФЦ сейчас продолжает работать с ограничениями из-за пандемии и принимает посетителей только по предварительной записи. Только в 12 российских регионах они уже вернулись к штатному режиму и принимают жителей в том числе в порядке живой очереди.

В частности, полноценная работа центров возобновлена в Калининградской области. В этом регионе ситуация с коронавирусом относительно благополучная, и режим всеобщей самоизоляции уже отменен. Область находится на 56-м месте по числу зараженных — выявлено 1665 случаев.

В большинстве регионов сотрудники и посетители МФЦ должны соблюдать специальные меры профилактики из-за пандемии. Например, их обязывают приходить на прием только в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках. В ряде центров очно предоставляются не все возможные услуги, а только те, которые нельзя получить онлайн. Это, например, выдача и замена паспорта, предоставление справок, разрешений на использование земель.

В отдельных центрах вводятся и особые меры. Например, в Свердловской области ограничено посещение МФЦ с детьми младше 14 лет. В Ростовской области посетителям необходимо обрабатывать руки антисептическим средством на входе в помещение. Кроме того, в регионе у посетителей МФЦ измеряют температуру и не допускают внутрь граждан с температурой 37 и более градусов, имеющих признаки ОРВИ. Свердловская и Ростовская области находятся в первой десятке субъектов с наибольшим числом зараженных: там выявлено 6,6 и 5,5 тыс. случаев соответственно.

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