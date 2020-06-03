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В Подмосковье открываются мечети и мусульманские центры 

ТАСС 55 минут назад
В Подмосковье открываются мечети
Фото: РИА Новости
Подмосковные мечети и мусульманские центры в среду начинают свою работу после ослабления ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Как сообщила пресс-служба Совета муфтиев России, их посещение возможно при условии соблюдения санитарных предписаний и ограничений.
"В рамках реализуемого правительством Московской области плана по смягчению ограничительных мер и по согласованию с главным государственным санитарным врачом Московской области Ольгой Микаиловой Духовное управление мусульман Московской области с 3 июня 2020 года возобновляет на территории Подмосковья работу мусульманских центров и мечетей, но с рядом ограничений", — говорится в сообщении.
Ограничения коснутся коллективных пятничных молитв, которые будут проходить при наличии у верующих средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки) и соблюдении социальной дистанции. Молиться можно будет исключительно на открытом воздухе на территориях мечетей следующих населенных пунктов: Ногинск, Старая Купавна, Орехово-Зуево, Щелково, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Звенигород, Родники, Коломна, Яхрома, Зарайск, Домодедово, Тучково, Шаховская. "В остальных мусульманских общинах Подмосковья пятничные молитвы в коллективном режиме проводиться не будут, а продолжатся в режиме онлайн до улучшения эпидемиологической ситуации", — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, людям старше 65 лет или с хроническими заболеваниями, а также симптомами ОРВИ настоятельно рекомендуется не посещать мечети и мусульманские центры и не участвовать в коллективных богослужениях.
"Это первый шаг на пути возращения наших общин к полноценному формату деятельности. И я настоятельно призываю всех своих единоверцев при посещении мечетей и мусульманских центров соблюдать все санитарные предписания, чтобы сберечь свое здоровье и не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации", — отметил председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов.
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Комментарии
Общество , Рушан Аббясов , Правительство московской области , Московская область
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