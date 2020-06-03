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Парусник «Паллада» завершил кругосветное плавание 

RT на русском и ещё 1 59 минут назад
Парусник «Паллада» завершил кругосветное плавание
Фото: РИА Новости
Российский парусник «Паллада» завершил кругосветное плавание и прибыл во Владивосток, сообщает РИА Новости.
«Паллада» пришвартовалась на причале кораблей Приморской флотилии Тихоокеанского флота. Моряков по традиции встретили жареным поросёнком и пирогом, их отнесли на борт.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции, парусники были вынуждены пропустить заход в несколько портов.
«Нам не повезло, очень сильный, жестокий неимоверно шторм обрушился на эту часть Атлантики… Ветер был метров 27-30… волна бьет, перелетает через надстройку, ломает нам леерные ограждения, летит через весь бак… сколько раз нас поднимало и мы ныряли в волну, которая уже ушла… порвали, наверное, пять-шесть парусов.. Я испугался, признаюсь честно. Курсанты не пугаются, многие из них впервые попали в такую передрягу», — рассказал капитан корабля Николай Зорченко.
Также с «Палладой» во Владивосток прибыл барк «Седов», который осенью этого года продолжит свой путь домой — в Калининград.
В марте 2019 года бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о кругосветной экспедиции парусных судов в 2019—2020 годах, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды российской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
Парусное судно «Паллада» вышло из Владивостока, барк «Седов» — из Кронштадта, а барк «Крузенштерн» — из Калининграда.
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Общество , Дмитрий Медведев , Михаил Лазарев , РИА Новости , Владивосток
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