В России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса 

За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 536, до 432 277 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 8 863 человек, за день до этого — 9 035, еще днем ранее — 9 268.

У 38,5 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

За последние сутки еще 8 972 человека выписались после выздоровления, 178 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 195 957 пациентов, 5 215 человек скончались.

Новые случаи выявили в 84 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (1842, впервые за долгое время прирост меньше двух тысяч), Московская область (736), Санкт-Петербург (380), Свердловская область (357), Нижегородская область (347), Архангельская область (239), Ростовская область (178), Воронежская область (127), Смоленская область (127), Красноярский край (124).

За ними следуют: Иркутская область (120), Дагестан (113), Ханты-Мансийский АО (111), Тульская область (109), Челябинская область (108), Новосибирская область (102), Волгоградская область (98), Ульяновская область (98), Якутия (98), Брянская область (97), Саратовская область (94), Башкирия (92).

Менее 90 пациентов прибавилось в следующих регионах: Калужская область (87), Чувашия (87), Пензенская область (83), Краснодарский край (81), Алтайский край (81), Ставропольский край (80), Белгородская область (77), Курская область (76), Кировская область (76), Рязанская область (75), Кабардино-Балкария (74), Ярославская область (72), Карачаево-Черкессия (72), Пермский край (72), Орловская область (71).

Менее 70: Астраханская область (67), Ивановская область (65), Липецкая область (65), Тамбовская область (65), Хабаровский край (64), Новгородская область (63), Тыва (60), Владимирская область (56), Ленинградская область (54), Татарстан (54), Удмуртия (53), Оренбургская область (53), Забайкальский край (53), Приморский край (52).

Менее 50: Северная Осетия (49), Тюменская область (47), Мурманская область (46), Самарская область (46), Омская область (45), Псковская область (44), Карелия (43), Мордовия (42), Марий Эл (40), Тверская область (36), Калининградская область (35), Коми (33), Ингушетия (33), Камчатский край (33), Хакасия (32), Кемеровская область (27), Томская область (26), Бурятия (24), Калмыкия (23), Костромская область (21), Амурская область (20).

Менее 20: Вологодская область (19), Адыгея (14), Чечня (14), Ямало-Ненецкий АО (13), Магаданская область (12), Сахалинская область (10), Чукотский АО (6), Республика Алтай (5), Крым (5), Курганская область (3), Еврейская АО (3), Севастополь (2).

Как сообщал «Рамблер», к 3 июня в стране провели более 11,4 миллиона тестов на коронавирус, 274,4 тысячи из них — за последние сутки.