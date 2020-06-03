С 1-го июня в Сочи открылось 65 пляжей на побережье Черного моря. С дрона был заснят пляж с посетителями в микрорайоне Мамайка. Все открытые на данный момент в Сочи пляжи принадлежат оздоровительным санаториям с медицинской лицензией. При нахождении на территории пляжа посетители должны соблюдать социальную дистанцию, как и во всех других общественных местах. При этом для старшего поколения и для лиц, имеющих хронические заболевания, режим самоизоляции продлен до 6-го июня. До этой даты во всем Краснодарском крае также действует масочный режим и запрещено проводить массовые мероприятия.
Открывшийся в Сочи пляж попал на видео
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