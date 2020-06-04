«Второй волны не удастся избежать» 

Приход второй волны заражений коронавирусной инфекцией зависит от того, «каким окажется лето», заявила РИА Новости заведующая инфекционным отделением больницы управделами президента Екатерина Трифонова. По ее словам, повторного всплеска заболеваний COVID-19 избежать с большой долей вероятности не удастся.

Главными факторами в этом вопросе, по мнению медика, станут новизна вируса и низкий процент населения, у которого выработался иммунитет к инфекции. Трифонова выразила уверенность, что второй волны избежать не удастся. Однако, насколько быстро она придет, зависит от целого ряда условий.

«От погодных условий, какое будет лето — холодное или жаркое, от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям», — перечислила инфекционист.

При этом Трифонова добавила, что интенсивность второй волны будет очевидно меньше, поскольку определенная доля населения уже переболела COVID-19.