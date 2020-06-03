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В испытаниях вакцины от COVID-19 будут участвовать добровольцы 

РИА Новости 9 часов назад
В России начинаются испытания вакцины от коронавируса
Фото: РИА Новости
Добровольцы, которые примут участие в испытаниях вакцины от COVID-19, должны быть военнослужащими по контракту, заявил начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.
"Добровольцы, которые примут участие в испытаниях вакцины от COVID-19, должны быть военнослужащими по контракту, так как проведение исследований военнослужащих по призыву запрещено российским законодательством", — заявил начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.
Генерал уточнил, что среди 50 добровольцев для испытания вакцины 10 медицинских работников, в том числе трое врачей.
"Все кандидаты, помимо согласия на добровольное участие в научно-исследовательской работе, должны были предоставить подтверждающие документы об отсутствии хронических заболеваний, в том числе онкологических, которые могут затруднить проведение клинических исследований", — заявил начальник госпиталя.
Во вторник в Минобороны сообщили, что испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ. Заезд первой группы военных-добровольцев в медучреждение для обследования и подготовки к эксперименту по испытанию вакцины состоится 3 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Общество , Армия , Ситуация в мире , COVID-19 , Евгений Крюков , Министерство обороны
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