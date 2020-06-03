В России начинаются испытания вакцины от коронавируса

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Добровольцы, которые примут участие в испытаниях вакцины от COVID-19, должны быть военнослужащими по контракту, заявил начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков

"Добровольцы, которые примут участие в испытаниях вакцины от COVID-19, должны быть военнослужащими по контракту, так как проведение исследований военнослужащих по призыву запрещено российским законодательством", — заявил начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.

Генерал уточнил, что среди 50 добровольцев для испытания вакцины 10 медицинских работников, в том числе трое врачей.

"Все кандидаты, помимо согласия на добровольное участие в научно-исследовательской работе, должны были предоставить подтверждающие документы об отсутствии хронических заболеваний, в том числе онкологических, которые могут затруднить проведение клинических исследований", — заявил начальник госпиталя.

Во вторник в Минобороны сообщили, что испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ. Заезд первой группы военных-добровольцев в медучреждение для обследования и подготовки к эксперименту по испытанию вакцины состоится 3 июня.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.