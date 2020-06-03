Журналиста по ошибке отправили в «красную зону»

Специальный корреспондент «Коммерсанта», журналист кремлевского пула Андрей Колесников по ошибке провел два дня в коронавирусном отделении больницы. Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook.

Началось все с того, что у журналиста поднялась температура: сначала 37,2, потом 38,5. Доктор, работающая в отделении с больными COVID-19 заявила, что нужно срочно ехать и делать компьютерную томографию.

«Сделали тесты, КТ. Врач в приемном покое сказал, что сто процентов — двусторонняя пневмония и что это оно. И что мутные стекла и т. д. И что поражение легких — до 25 процентов. Что надо срочно госпитализироваться.», — написал Колесников.

Медики назначили ему «довольно агрессивную терапию». Журналист принимал два вида антибиотиков, противомалярийное, противовирусное и кроверазжижающее средства. На следующий день пришли другие врачи, назначили много анализов. В итоге они стали сомневаться, что у Колесникова коронавирус.

«Я говорю: Да как же?! Мы же уже здесь! В самом логове ковида! Почти двое суток! В этой бездне! Без масок и перчаток», — вспоминает журналист.

При госпитализации Колесников сообщил врачам, что съел накануне банку соленых грибов, на которых была плесень, Врачи на его слова не обратили внимания. В результате спустя двое суток в «ковидном отделении» корреспондента выписали из больницы с диагнозом «острый гастроэнтерит».