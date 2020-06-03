Какой праздник 3 июня 

В среду, 3 июня, отмечаются Всемирный день велосипеда и Праздник прогульщика. В этот день родилась российская легкоатлетка Елена Исинбаева и скончался американский боксер-профессионал Мохаммед Али.
Накануне, 2 июня, как писал «Рамблер», отмечались День здорового питания и отказа от излишеств в еде в России и День Республики в Италии.
В народном календаре славян 3 июня — Ветреник, Лукьян. Если ветер в этот день был северо-западный или восточный, ждали неурожая. Дождливое 3 июня предвещало, что будет много грибов.
3 июня войско крымского хана Девлета I Гирея сожгло Москву (1571 год), был синтезирован первый искусственный ген (1970), мир оказался под угрозой ядерной войны из-за сбоя американского компьютера, сообщившего о нападении СССР (1980), в России создали Совет безопасности (1992),
3 июня родились ботаник-физиолог Климент Тимирязев (1843 год), хирург, академик Николай Бурденко (1876), режиссер Сергей Герасимов (1906), кубинский государственный деятель Рауль Кастро (1931), актер Всеволод Шиловский (1938), бывший генпрокурор России Юрий Скуратов (1952), легкоатлетка Елена Исинбаева (1982), телеведущая Юлия Барановская (1985) и испанский теннисист Рафаэль Надаль (1986).
3 июня скончались писатель Николай Карамзин (1826 год), императрица, супруга императора Александра II Мария Александровна (1880), чешский немецкоязычный писатель Франц Кафка (1924) и американский боксер-профессионал Мохаммед Али (2016).