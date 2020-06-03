Какой праздник 3 июня 

В среду, 3 июня, отмечаются Всемирный день велосипеда и Праздник прогульщика. В этот день родилась российская легкоатлетка Елена Исинбаева и скончался американский боксер-профессионал Мохаммед Али

Накануне, 2 июня, как писал «Рамблер», отмечались День здорового питания и отказа от излишеств в еде в России и День Республики в Италии

В народном календаре славян 3 июня — Ветреник, Лукьян. Если ветер в этот день был северо-западный или восточный, ждали неурожая. Дождливое 3 июня предвещало, что будет много грибов.

3 июня войско крымского хана Девлета I Гирея сожгло Москву (1571 год), был синтезирован первый искусственный ген (1970), мир оказался под угрозой ядерной войны из-за сбоя американского компьютера, сообщившего о нападении СССР (1980), в России создали Совет безопасности (1992),