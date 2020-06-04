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Мурашко рассказал о плановой вакцинации в России 

RT на русском и ещё 7 38 минут назад
Мурашко рассказал о плановой вакцинации в России
Фото: Reuters
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко на Глобальном саммите по разработке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 рассказал о плановой вакцинации в России.
«Россия в нынешних условиях поддерживает высокий уровень плановой вакцинации, обеспечивая, как и раньше, вакцинацию 96% новорожденных и детей», — цитирует РИА Новости Мурашко.
Как ранее заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко, массовая вакцинация людей от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране может начаться осенью.
Вирусолог института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН отметил, что вакцинация от коронавируса начнётся с людей в группе риска.
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Общество , Ситуация в мире , Саммит , Виктор Зуев , Дмитрий Чернышенко , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , РИА Новости
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